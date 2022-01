Austrálska modelka Bridget Malcolmová, ktorá v rokoch 2015 a 2016 chodila po prehliadkových mólach Victoria's Secret, prehovorila v rozhovore v programe 60 Minutes o ťažkých chvíľach spolupráce so svetoznámou značkou. Podľa jej slov na ňu v tom čase vedenie tlačilo s požiadavkou extrémnej štíhlosti. V najhorších časoch bola modelka tak podvýživená, že jej trvalo „desať minút, než zvládla vyjsť po schodoch hore“. „Trpela som poruchou príjmu potravy, spoliehala som sa na lieky proti úzkosti, neustále som mala záchvaty paniky, bola som vyčerpaná,“ opísala najhoršie momenty, ktoré sa stali jej každodennou realitou.

Zdroj: Stephane Cardinale - Corbis

„Moje telo bolo podvyživené, moja myseľ bola podvyživená, bolo to neúprosné. To, čo táto spoločnosť predstavovala pre mňa a pre toľko ďalších žien, bolo v tom čase extrémne vykorisťujúce. Pripadalo mi to ako ovládanie žien," uviedla v rozhovore Bridget, ktorá dnes bojuje za duševné zdravie a spolupracuje s firmami, ktoré ju nesexualizujú a rešpektujú ju.

Kariéra Bridget ako modelky sa začala, keď mala len 14 rokov, keď ju na ulici objavil modelingový agent. O rok neskôr jej agent povedal, že potrebuje schudnúť, čo vyústilo do jej desaťročného boja s poruchami príjmu potravy. Tlak na ňu podľa jej slov vyvinul aj jeden z najlepších fotografov Victoria's Secret, ktorý mladej modelke údajne povedal, že ak bude ešte o niečo chudšia, splní si svoj veľký sen a stane sa tvárou tejto slávnej značky.

Zdroj: Dimitrios Kambouris

„Bola som dieťa, v tom čase som si ešte nevyvinula plný zmysel pre identitu. Verila som im, a hovorila som si, že by som bola hlúpa, keby som túto príležitosť nevyužila...“ A veru, že mali pravdu. Čím bola totiž štíhlejšia, tým viac ponúk sa jej hrnulo. To ju dokonca doviedlo až k tomu, že sa pokúsila prestať jesť. „Najdlhšie som dokázala vydržať bez jedla tri dni. Musela som skončiť, pretože som neustále omdlievala. Bola som na seba naštvaná, pretože som bola odhodlaná to zvládnuť v priebehu piatich dní. Nemohla som však fungovať, nemohla som sa hýbať,“ dodala modelka.

Nakoniec sa však spamätala a rozhodla sa s nezdravým a prázdnym životom skoncovať. „Mala som hrozný prázdny pocit, že takto bude vyzerať zvyšok môjho života, pokiaľ s tým teraz niečo neurobím...“ zverila sa denníku Daily Mail . Podľa vlastných slov dodnes ľutuje desať rokov premárneného života hladovaním.

