Kedysi patrila medzi najkrajšie herečky Hollywoodu, no dnes po nej už ani pes neštekne. Reč nie je o nikom inom ako o sexi kráske Lare Flynn Boyle (51), ktorá upútala pozornosť divákov v čiernom latexe vo filme Muži v čiernom 2. Odvtedy však uplynulo veľa času a prirodzene krásna herečka podľahla spoločenskému tlaku a dala sa "vylepšiť" plastickými zákrokmi. Bohužiaľ, nezničila si tým len svoju tvár, ale aj sľubnú kariéru.

Herečka Lara Flynn Boyle zažila najväčší úspech vďaka filmu Muži v čiernom 2, napriek svojej kráse sa jej však postupne prestali hrnúť zaujímavé herecké úlohy a kráska postupne upadala do zabudnutia. Práve to v nej pravdepodobne vzkriesilo potrebu dať sa vylepšiť, a tak sa rovnako rýchlo, ako hasla jej sláva, zverovala do rúk plastickým chirurgom.

Jej hon za večnou mladosťou mal však fatálny dosah na jej krásnu tvár. Kedysi krásna herečka začala s premenou veľmi zvoľna a nenápadne. Najskôr si zväčšila pery, potom si dala upraviť nos. Nasledovalo vyhladenie vrások na čele a facelift či vyplnenie tváre, až sa na seba v roku 2010 už vôbec nepodobala. Nekonečné vylepšovania vzhľadu sa jej nakoniec vypomstili.

Fanúšikovia by totiž dnes herečku na ulici už vôbec nespoznali. Okrem toho, že na jej vypnutej pleti nenájdete žiadnu vrásku sa môže pochváliť aj zdeformovanými perami a vychudnutou postavou, čo jej na kráse nepridáva. Herečka si tak plastikami nezničila len svoju tvár, ale aj budúcnosť vo svete reflektorov.

