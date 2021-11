Krásna dcéra Kim Basinger (67) a Aleca Baldwina (63) - Ireland Baldwin (26) - dospela do krásy. Z mladej ženy vyrástlo poriadne sexi žihadlo, ktoré kráča v šľapajach svojej mamy. Rovnako ako Kim ani Ireland sa za svoje nahé telo nehanbí, čo dokázala aj počas najnovšieho fotenia.

Celým menom Ireland Eliesse Baldwin je americká modelka a herečka. S modelingom a herectvom začala už v roku 2013 a objavila sa aj vo filme Grudge Match a v editoriáloch slávnych magazínov. Na to, že len v októbri oslávila svoje 26. narodeniny, má za sebou vcelku slušnú kariéru, v ktorej jej bezpochyby pomohli aj skvelé gény, ktoré zdedila po svojich slávnych rodičoch.

Po mame Kim Basinger, ktorá sa stala legendou vďaka erotickej scéne vo filme základný inštinkt, pravdepodobne zdedila aj svoj pozitívny vzťah k nahote. Ireland sa totiž rada ukazuje tak, ako ju Boh stvoril, a to bez ohľadu na to, že nepatrí do radov vychudnutých modeliek.

Alec Baldwin a jeho dcéra Ireland Baldwin v roku 2012. Zdroj: infusny-160

Svoje sexi ženské krivky predviedla najnovšie aj počas fotografovania kampane pre značku BCBG x Cosabella. Na fotografiách zo zákulisia, ktoré zverejnila na svojej sociálnej sieti Instagram, sa ukázala sexi modelka v Evinom rúchu. „Keď je tvoj muž pánom BTS,“ napísala Baldwinová k zverejneným erotickým záberom. Čo poviete, je podobná svojej sexi mame Kim?

Prečítajte si tiež: