MTV Europe Music Awards každoročne víta najväčšiu smotánku z celého sveta. Hviezdy sa doslova predbiehajú na červenom koberci a rok čo rok pútajú zraky fotografov. Tento ročník sa niesol v sexi podtóne a v nemeckej budove bolo vďaka odvážnym celebritám poriadne horúco.

Za najlepšie oblečenú speváčku večera sa považuje Rita Ora, ktorá prišla v spoločnosti svojho manžela Taiku Waititiho (47), známeho novozélandského režiséra. Všetky oči zaujal jej sexi outfit v podaní čipkovaného overalu z dielne módneho návrhára Elieho Saaba. Okrem iného módny kúsok ukazoval jej dekolt a bujarý výstrih na chrbte. Rita predviedla svoju dokonalú postavu. Extravagantný mejkap a doplnky len podčiarkli jej celkový vzhľad.

Ak by sa v ten večer odovzdávali ceny za najextravagantnejší kostým, získala by ju jednoznačne Bebe Rexha (33), ktorá sa predviedla v nevšednom abstraktnom semišovom outfite.

Zraky prítomných hostí pútala aj bývalá hviezda Baywatchu David Hasselhoff (70), ktorá prišla v čiernom obleku, no zato s waleskou modelkou a manželkou Hayley Roberts (42). Intímnosti oboch na červenom koberci nesmeli chýbať.