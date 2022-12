Sexi herečka Donna D'Errico (54), známa z kultového seriálu Baywatch, na prvý pohľad stále vyzerá ako dvadsiatnička! Presvedčila o tom už viackrát, no jej nové fotografie vyrážajú dych. Svoje dokonalé krivky opäť vystavila na obdiv takmer v Evinom rúchu.

Herečku Donnu D'Errico si mnohí pamätajú ako sexi blondínku Donnu z kultového seriálu Pobrežná hliadka. Skôr než na seba obliekla legendárne červené plavky, však bola Donna známa hlavne z titulky pánskeho magazínu Playboy. A hoci by ste ju na televíznych obrazovkách dnes už hľadali márne, modelingu ostala verná aj vo svojich 54 rokoch.

Herečka Donna D'Errico sa preslávila účinkovaním v seriáli Baywatch v 90. rokoch. Zdroj: Instagram Donna D'Errico

Niekdajšiu hviezdu Pobrežnej hliadky by ste však dnes už asi nespoznali. Donna nielenže podľahla čaru plastických operácií a na svojom tele a tvári si dala vylepšiť všetko, čo sa len dalo, ale rovnako prešli premenou aj jej vlasy. Dnes je z krehkej blondínky sexi brunetka, ktorá sa nehanbí ukázať, čo nosí pod šatami.

Najnovšie svojich fanúšikov potešila šteklivými fotografiami. V pondelok ráno na svojom Instagrame predviedla sexi postavu v červenom tope a ladiacich saténových nohavičkách s vianočným nádychom. Samotná podprsenka pripomínala skôr previazanú saténovú stuhu než kus oblečenia.

Cez leto túto sexbombu pritom za podobné fotografie kritizovali neprajníci, ktorí tvrdili, že je „príliš stará“ na to, aby sa predvádzala v úzkych plavkách. V odpovedi na ich kritiku ikona napísala: „Cítim sa pekelne sexi. Muži mi skladajú komplimenty a ja to žeriem. Nechajte ma žiť. Keď budem mať 80 rokov, obzriem sa späť a budem taká šťastná, že som to urobila, kým som bola sexi," napísala na sociálnej sieti Instagram. Čo poviete, je podľa vás Donna na takéto fotografie pristará?



