Herec Jake Gyllenhaal (40) si v najnovšom rozhovore zaspomínal na časy minulé a jeho veľkú lásku k herečke Jennifer Aniston (52). Herec mal len 21 rokov, keď sa dostal do postele so slávnou herečkou. Sexuálne dobrodružstvo, ktoré s ňou zažil však prirovnal k mučeniu. Hollywoodsky herec sa o intímnych momentoch rozhovoril v rozhlasovom programe The Howard Stern Show. Erotický zážitok a krušné chvíle pritom herec prežil i s Jennifer Aniston, keď mal len 21 rokov počas nakrúcania filmu Dobré dievča. V romantickej komédii stvárnil mladý herec jej milenca, a tak počas nakrúcania nebola núdza o erotiku a sexuálne scény.

Problémom však bolo to, že herec bol v čase nakrúcania do predstaviteľky seriálovej Rachel z Priateľov bezhlavo zamilovaný, čo mu nakrúcanie sexuálnych scén vôbec neuľahčilo. V novom rozhovore herec priznal, že práve erotické scény boli pre neho doslova utrpením. "Nakrúcanie sexuálnych scén bolo mučenie, to, teda bolo. Ale zároveň to mučenie nebolo. Bol to taký mix oboch," smial sa herec pri spomienkach na trápne momenty. Tých si podľa všetkého počas nakrúcania užil požehnane.

Zdroj: Shutterstock

"Milostné scény sú trápne, je tam asi 30, 50 ľudí, ktorí sa pozerajú? To ma neberie. Je to divne mechanické. Zároveň je to tanec, dodržiavate nejakú choreografiu pre kameru. Môžete sa do toho položiť, ale je to ako bojová scéna, máte k tým scénam nejakú choreografiu," dodal herec k nakrúcaniu milostných scén. Na 21-ročného muža zamilovaného do svojej staršej a vydatej hereckej kolegyne to bola miestami doslova nočná mora. Nakoniec ho však povzbudila a zachránila samotná Jennifer, ktorá prišla so skvelým nápadom.

Jake Gyllenhaal Zdroj: Shutterstock

"Použila vankúšovú metódu," prezradil Gyllenhaal. "Bolo to len preventívne a vankúš sa používal zakaždým, keď sme boli v horizontálnej polohe," opísal nakrúcanie. "Myslím, že to bol Jenniferin návrh. Bola veľmi milá a navrhla to hneď na začiatku. Povedala: Dám sem vankúš," zaspomínal herec. Že ho tým herečka ušetrila poriadneho trapasu v podobe erekcie pred kamerou je tak z jeho slov viac ako zrejmé. Na celé nakrúcanie však spomínal s úsmevom a dnes sa nepríjemným situáciám už len smeje. Ešte v roku 2016 však o Jennifer hovoril celkom inak, v tom čase herec prvýkrát priznal, že bol do svojej hereckej kolegyne zamilovaný až po uši. "Je drsná, nesympatická. Je ťažké zložiť jej kompliment," popísal pre časopis People. "Bol som do nej zamilovaný roky. Pracovať s ňou nebolo jednoduché. To je všetko, čo k tomu poviem," dodal.

Anketa Hodili by sa k sebe podľa vás Jennifer a Jake? Áno, bol by to pekný pár. 50% Nie. 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Bohužiaľ, Jennifer Aniston bola v tom čase zamilovaná do iného herca. Nebol ním nik iný ako jej exmanžel Brad Pitt, s ktorým sa mladý herec nemohol v tom čase rovnať. Kto vie, čo by sa však medzi hercami udialo, ak by Jennifer v tom čase nebola manželkou slávneho hollywoodskeho fešáka.

