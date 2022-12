Britská herečka Emma Corin (26) je prevažne známa z populárneho seriálu Koruna. Predstaviteľka princeznej Diany sa však pomaly dostáva do popredia ako vynikajúca herečka, ktorá zjavne okrem talentu prekypuje aj sexi telom. Najnovšie ho predviedla v dráme s názvom Milenec lady Chatterley, kde predviedla talent aj v posteľových scénach.

Zdá sa, že herečka Emma Corin vie poriadne zaujať. Svetu sa predstavila ako nezabudnuteľná princezná Diana v populárnom seriáli z dielne Netflix. Jej herecký výkon v Korune ju vystrelil do popredných miest, ktoré ju robia vo svete filmu čoraz populárnejšou. Britská herečka nemá zjavne problém ani s nahotou pred kamerami. V najnovšom filme s názvom Milenec lady Chatterley sa vyzliekla a fanúšikovia ju mali možnosť vidieť úplne nahú.

Jemne pôsobiaca herečka, ktorá si nechá hovoriť "oni", stvárnila so svojím kolegom Jackom O'Connellom (32) poriadne vášnivé scény, ktoré boli plné sexu a nežností. Film mal síce premiéru len nedávno, no už teraz sa hovorí o jeho kontroverznosti. Okrem poprsia ukázala aj to, čo skrýva pod sukňou.



Milostné scény vo filme Milenec lady Chatterley dokonale stvárnila mladá herečka Emma Corin. S nahotou zjavne problém nemá a v kontroverznej snímke ukázala svoje telo v Evinom rúchu. Zdroj: instagram

Emma stvárňuje v novej romantickej dráme natočenej podľa scenára rovnomenného románu anglického spisovateľa Davida Lawrenca, hlavnú úlohu nešťastne vydatej lady Chatterleyovej, ktorá sa bezhlavo zamiluje do záhradníka z manželovho vidieckeho panstva.

Mladá herečka tak opäť dokázala, že je schopná pobiť sa s akýmkoľvek scenárom. Prestížne filmové ceny vrátane Zlatého glóbusu, ktoré doteraz získala za svoj výkon prevažne v Korune, zrejme nebudú posledné.