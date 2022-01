Herečka Tori Spelling, ktorú si Slováci spájajú hlavne s úlohou krásnej Donny v seriáli Beverly Hills 90210, sa na sociálnej sieti zverila fanúšikom so smutnou novinkou. Herečka a jej deti sú momentálne doma v karanténe a bojujú s koronavírusom. "Nakoniec som sa rozhodla podeliť sa. Celá naša rodina má covid. Áno, dostal to každý jeden člen. Všetci máme rôzne stupne symptómov. Bola som posledná, kto bol symptomatický," oznámila herečka v úvode príspevku na sociálnej sieti Instagram a pripojila aj svoju fotografiu bez mejkapu, na ktorej rozhodne nevyzerá práve zdravo.

"Všetci sme sa modlili, aby to bola len poriadna nádcha. Ale nebola. Nie je nič horšie, ako chcieť sa starať o svoje deti, no je vám tak zle, že sotva dokážete fungovať. Ako rodič sa cítim zbytočná. Zdevastovaná. Mama sa má starať o deti, keď sú choré. Takto to funguje. Všetci to však spolu prežívame," dodala herečka, ktorá sa podľa vlastných slov necíti vôbec dobre. Napriek tomu však hlavu nevešia. V príspevku statočne uviedla, že nie sú jediní, kto s koronavírusom bojuje alebo bojoval. "Zvládli to iní, zvládneme to aj my," uviedla optimisticky.

Na záver však dodala, že chorobu až tak ľahko nezvláda. Len napísanie krátkeho príspevku na sociálnu sieť jej údajne trvalo neuveriteľných 45 minút. Napriek tomu verí, že z ochorenia sa skoro zotavia.