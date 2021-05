Herečka Tori Spelling, ktorá sa v 90. rokoch preslávila úlohou Donny v seriáli Beverly Hills 90210, bojuje už roky s kolísaním hmotnosti. Aktuálne však má herečka svoju váhu pod kontrolou a znova sa chváli sexi krivkami. Z času na čas to však prepískne a na sociálnej sieti zverejní aj zábery, ktoré by si mala radšej nechať pre seba.

Viac ako hereckou kariérou sa Tori Spelling po úspechu v seriáli Beverly Hills preslávila svojimi plastickými operáciami. Z kedysi krásnej a originálnej ženy urobili nespočetné zákroky "hollywoodsku príšerku", ktorá sa na seba už takmer nepodobá. Zatiaľ čo mnohým ľuďom decentná plastika prispela k zlepšeniu kvality života a zvýšeniu sebavedomia, u Tori to malo presne opačný efekt.

Tori Spelling bez plastík, keď mala len 14 rokov. Zdroj: instagram

Seriálová kráska sa nikdy netajila tým, že so svojím vzhľadom nie je spokojná. Časom a tehotenstvami sa však v jej živote objavil ďalší problém a Tori každým rokom znova a znova bojovala s nadbytočnými kilogramami, ktoré sa jej nie a nie pustiť. Postupne si však vo svojom živote našla rovnováhu spojenú so stravou a s cvičením a dnes sa môže znova pochváliť peknou ženskou postavou, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani mladšie ročníky.

Herečka, ktorá so svojimi fanúšikmi komunikuje hlavne prostredníctvom sociálnej siete Instagram, to však z času na čas preženie a zverejní aj obsah, ktorý by si mala radšej nechať doma v zásuvke. Okrem toho, že sa pochválila svojím okrúhlym zadočkom v priehľadnej sukni, zdieľala tiež záber svojho poprsia, medzi ktorým odpočíval malý vták. Dvojzmyselná fotografia však nakoniec fanúšikov skôr pobavila, než pobúrila.