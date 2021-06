Herečka Shannen Doherty, ktorá sa posledný rok a pol počas pandémie zdržiavala väčšinou len v bezpečí svojho domova, sa v pondelok popoludní objavila v uliciach Malibu. Seriálová Brenda, ktorá mala na sebe oblečené priliehavé rifle a rifľovú košeľu, vyzerala byť napriek zdravotnému stavu v skvelej forme. Niet sa čo čudovať, Shannen Doherty sa totiž rozhodla o svoj život bojovať a po prestávke, ktorú si od nakrúcania dala od roku 2019, sa nedávno znova vrhla do práce.

Namiesto sebaľútosti a schovávaním sa pred svetom prijala ponuku a vrhla sa do nakrúcania nového filmového trháku The Fortress, v ktorom hrá po boku akčného hrdinu Brucea Willisa. Zdroj: instagram

V novom akčnom filme The Fortress, ktorý sa už momentálne nachádza v postprodukcii, si zahrala po boku Brucea Willisa a nakrúcanie si poriadne užívala. Film by sa mal do kín dostať začiatkom roka 2022. Snímka The Fortress je pritom súčasťou trilógie.

Shannen už prostredníctvom stránky IMDb oznámila, že druhý diel, v ktorom bude znova hrať, sa už nachádza vo fáze predprodukcie. Ako sa tak zdá, Shannen sa rozhodne nechystá svoj boj so zákernou chorobou prehrať.