Christine Lakin stvárnila v sitkome Krom za krokom jednu z najobľúbenejších postáv. Posledná klapka padla v roku 1998 a tak sa niet čomu čudovať, že sa seriálová Al za tie roky poriadne zmenila. V jednom z rozhovorov však prezradila, že roky bojovala s tlakom zaškatuľkovaná ako detská hviezda a ako to ovplyvnilo jej duševné zdravie. "Neustále som bola na očiach verejnosti a mala som pocit, že musím byť stále dokonalá," uviedla. "Táto sláva a neustály tlak si vybrali svoju daň a bojovala som s úzkosťou a depresiou," priznala sympatická herečka.

Napriek ťažkostiam sa však nevzdala a pokračovala v práci v Hollywoode a dokonca prepožičala svoju postavu Joyce Kinneyovej v populárnom animovanom seriáli Family Guy. "Mala som veľké šťastie, že som mala kariéru v tomto odvetví. Ale určite to nebolo jednoduché."

Christine Lakin prehovorila otvorene aj o tom, ako jej materstvo zmenilo život. Dnes je totiž seriálová Al hrdou dvojnásobnou mamou a prezradila, že to bola tá najvďačnejšia skúsenosť v jej živote. „Byť mamou je to najlepšie, čo sa mi kedy stalo,“ povedala. "Nie je to vždy ľahké, ale rozhodne to stojí za to," dodala. Hoc je dnes Christine hlavne mamou na plný úväzok, nebola by proti, ak by sa obľúbení hrdinovia sitcomu znova po rokoch stretli na televíznych obrazovkách. "Myslím, že by bolo úžasné vidieť, kde sú postavy teraz a čo robia," povedala. "Viem, že aj fanúšikom by sa to páčilo."

Christine Lakin (43) bola sedem rokov hrdinkou seriálu Krok za krokom ako Al Lambertová, členka širokej rodiny Franka a Carol. Zdroj: Instagram/@yolakin

A kto vie, možno by si s ňou v nových epizódach mohla zahrať aj jej 7-ročná dcérka Georgia James Breault, ktorá akoby slávnej mame z oka vypadla.

Christine totiž nedávno na sociálnej sieti Instagram zverejnila jej najnovšie fotografie. A veru, pohľad na malú Georgiu je ako návrat v čase. Čo poviete? Podobá sa aj podľa vás na seriálovú Al?

