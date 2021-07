Nová postava, nový muž? Adele sa oficiálne rozviedla so svojím bývalým manželom Simonom Koneckim začiatkom tohto roku, údajne však spolu nežili už dlhší čas. Mnohí mali pocit, že speváčka sa po rozvode akosi stiahla do úzadia, no keď sa jedného dňa objavila z ničoho nič na verejnosti, každému bolo jasné, prečo sa na isté obdobie stiahla. Adele totiž tvrdo makala na svojej postave a podľa magazínu People schudla neuveriteľných 50 kilogramov.

Keď si porovnáme jej fotografie pred chudnutím a po, je jasne vidieť, že za brutálnou stratou hmostnosti muselo stáť veľa driny. Avšak, vyplatilo sa. Odkedy je z Adele len polovica, speváčka nabrala poriadny kusisko zdravého sebavedomia a ako sa dalo čakať, začala opäť randiť. Jej najnovším objavom má byť už spomínaný agent NBA, s ktorým sa objavila na basketbalovom zápase.

Speváčka Adele - páni, to je ale zmena. Zdroj: Instagram/syclinic

Z fotografií je na prvý pohľad vidieť, že dvojica si neskutočne sadla. Adele sa celý čas vynikajúco bavila, smiala sa a miestami to dokonca vyzrelo, že si niečo šepkajú do ucha. Tajný zdroj pre denník Daily Mail dokonca potvrdil, že spolu randia. „Rich Paul privedie na zápas aj svoju priateľku. Je ňou Adele," prezradil. Dvojica sa zatiaľ k tomu, či sú skutočne spolu, nevyjadrila. Fanúšikovia si napriek tomu myslia svoje a z nového prominentného páru sú celí bez seba.

