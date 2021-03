Lady Gaga prekvapuje stále viac a viac! Speváčka najskôr dočasne zmenila svoju profesiu, keď prikývla na účinkovanie v novom filme House of Gucci, a najnovšie, ako sa zdá, zmenila aj svoju celkovú vizáž!

Lady Gaga momentálne nakrúca film „House of Gucci“ o vražde Maurizia Gucciho, ktorého smrť si objednala jeho vlastná manželka. Speváčka sa do svojej roly vžila natoľko, že sa v uliciach Ríma objavovala oblečená ako elegantná dáma. Na svoj účet na Instagrame popritom aj naďalej zdieľala fotografie zo súkromia, na ktorých má prefarbené vlasy a šialené kostýmy. Ako sa však zdá, Gage elegancia zachutila!

Speváčka sa najnovšie pochválila zábermi s hnedými prirodzenými vlasmi a oblečená bola ako pravá dáma. Jej veľkú premenu si okamžite všimli aj fanúšikovia na sociálnych sieťach a lichôtkami vôbec nešetrili.

Lady Gaga v snímke prepožičiava svoju podobu Patrizii Reggianiovej (72), ktorá sa v roku 1973 vydala za vnuka zakladateľa impéria Gucci. Dvojica sa však nakoniec rozišla, pretože Maurizio si po 12 rokoch manželstva našiel milenku. Kedže sa Patrizii málila výška „odškodného“ (milión eur ročne ako výživné) a už vôbec nebola stotožnená s myšlienkou, že by sa Maurizio znovu oženil, najala si vraha. Muriziu Gucci zomrel v roku 1995 na schodoch jeho kancelárie, kde ho najatý vrah trikrát strelil do chrbta a potom do hlavy.

