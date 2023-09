Náhla smrť 36-ročného muža, ktorého našli mŕtveho v Dover Heights na východe Sydney v sobotu večer okolo 23.00, bola pre divákov reality šou šokom. Charlie Newling mal podľa britského denníka Daily Mail ukončiť svoj život samovraždou a to tak, že si to so svojím autom namieril zo 70-metrového útesu.

Charlie mal podľa zverejnených informácií posledné mesiace bojovať so svojimi vnútornými démonmi a závislosťou od alkoholu a pervitínu. Jeden zasvätený povedal, že sa nedokázal vyrovnať s odporom a negatívnou publicitou, ktorá prišla s účinkovaním v reality šou v roku 2018. „Charlieho démon bol pervitín pred niekoľkými rokmi. Preto povedal, že jeho mozog prestal správne fungovať,“ uviedol zdroj pre Daily Mail.

V roku 2020 sa opätovne stretol so svojou partnerkou Kristal Taylor. Jeho démoni ho však dostihli, keď sa dvojica vrátila do Sydney a v roku 2021 začala spolu žiť. "Nasťahovali sa spolu, ale on bol mimo kontroly s pitím a liekmi na predpis," dodal zdroj. Charlie mal následne v roku 2022 podstúpiť aj liečenie. Ani to však nepomohlo a Charlie ďalej holdoval alkoholu. V septembri minulého roka ho odsúdili za vyhrážanie sa mučením a zabitím svojho nevlastného otca po 37 znepokojivých textových správach.

Po televíznej hviezde ostali dve malé deti. Len pred pár týždňami sa pritom tešil z narodenia svojho druhého syna. Vyrastať ich už však neuvidí.