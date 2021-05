Herečka Salma Hayek (54) sa svojim fanúšikom zverila s tým, že aj ona sama prekonala koronavírus. Priebeh ochorenia mal u herečky však taký ťažký priebeh, že ju lekári prosili, aby sa dala previezť do nemocnice. Herečka však hospitalizáciu odmietla.

Herečka Salma Hayek žije v Londýne so svojím manželom, generálnym riaditeľom Keringu Françoisom Henri Pinaultom a ich 13-ročnou dcérou Valentinou. Už na začiatku pandémie koronavírusu sa u nej, podľa jej slov, objavili príznaky nákazy, ktoré mali rýchly spád a herečka ochoreniu takmer podľahla.

O svojom boji s koronavírusom sa rozhodla prehovoriť až s odstupom času pre magazín Variety. Hviezda v rozhovore uviedla, že v jednom momente potrebovala dokonca podporu kyslíka a asi sedem týždňov bola izolovala v miestnosti svojho domu. „Môj lekár ma prosil, aby som išla do nemocnice, pretože to bolo také zlé. Povedal som mu: Nie, ďakujem. Radšej by som zomrela doma," uviedla herečka v rozhovore. Aj keď má najtvrdšie účinky infekčnej choroby za sebou, prekonala niektoré dlhodobé následky vrátane toho, že sa stále cíti unavená.

Salma v rozhovore tiež prehovorila o následkoch napísania eseje pre The New York Times v roku 2017 o sexuálnom zneužívaní, ktorému čelila od Harveyho Weinsteina pri nakrúcaní filmu Frida z roku 2002, za ktorý získala nomináciu na Oscara. V tom čase ju režisér sexuálne obťažoval nevhodným tlakom, keď herečku nútil k spoločnému sprchovaniu a orálnemu sexu.

Ako už v rozhovore spomenula, že nerada hovorí o svojom utrpení, povedala, že "skúsenosť s písaním eseje bola mučivá. Preto mi to trvalo tak dlho. Bolo to také ťažké, pretože som sa rozhodla nebyť obeťou, aj keď som bola obeťou".

