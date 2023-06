Držiteľ Oscara a dvoch Zlatých glóbusov Russell Crowe tajne priletel do Karlových Varov, kde na Medzinárodnom filmovom festivale prevezme od prezidenta festivalu Jiřího Bartošku (76) Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos v svetovej kinematografii.

Ikonického herca, ktorý stvárnil nezabudnuteľného Maxima v historickom filme Gladiátor ihneď po prílete k našim susedom obklopili zástupy fanúšikov a herec rozdával podpisy jedna radosť. Šikovným fotografom sa ho podarilo zachytiť aj na prechádzke mestom spolu svojou priateľkou Britney Theriot (31) a deťmi.

Keďže je v meste prvý raz v živote, chce si podľa jeho slov čo najviac užiť: ,,Dnes si trochu odpočiniem, pretože všetko to cestovanie je celkom bláznivé, a potom sa budem tešiť na noc. No ja som tu vôbec prvýkrát, takže všetko bude nová skúsenosť, ale ja sa na to vážne teším!"

Russel Crowe ako gladiátor. Film z roku 2000 sa stal kasovým trhákom. Dnes už herec vyzerá celkom inak. Zdroj: toomanymornings.com

Herec je okrem iného aj hudobníkom a priletel priamo z talianskej Bologne, kde mal koncert so svojou skupinou Indoor Garden Party a vo Varoch rovno zakončí svoje európske turné. Na koncert lákal aj svojich fanúšikov v zahraničí, vystúpenie totiž bude zadarmo a bez nutnosti kúpiť si lístok. A to sa len tak nevidí.



