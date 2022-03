Hviezdu sovietskeho a teraz ruského popu Allu Pugačovovú poznajú aj slovenskí a českí poslucháči z jej zájazdov do bývalého Československa či hosťovania na Bratislavskej lýre, koncertuje už od polovice 60. rokov minulého storočia.

Zdroj: TASS

Hviezda, ktorú vo februári 2000 denník The New York Times označil za bohyňu ruského popu a moskovskú Tinu Turner s príchuťou Edith Piaf, vyjadrila svoj nesúhlas s inváziou na Ukrajine útekom zo svojej vlasti spolu s deťmi a v poradí piatym a o 27 rokov mladším manželom Maximom Galkinom (45), ktorému po verejnej kritike zrušili vystúpenia a dokonca z vysielania stiahli aj jeho reklamy. „Ako je to všetko možné? Nemôže existovať spravodlivá vojna. Nie vojne!“ napísal na sociálnej sieti. Niekoľko fanúšikov ho za to skritizovalo pre „nedostatok vlastenectva“ a povedali, že už nebudú chodiť na jeho predstavenie.

To sa čoskoro potvrdilo, pretože Galkin vzápätí zverejnil reportáž o tom, ako ľudia masívne vracajú zakúpené vstupenky na jeho vystúpenie, ktoré sa malo konať 14. marca v Archangelskej oblasti. Miesto pobytu ruskej divy a jej rodiny nateraz nie je známe, isté je len to, že z Ruska odleteli súkromným lietadlom. V minulosti pritom speváčka patrila k Putinovým obľúbencom.

Zdroj: reprofoto STV 2

Hviezda 70. a 80. rokov, ktorá sa preslávila hlavne hitom Million alych roz (Milión šarlátových ruží) spolu s manželom a 8-ročnými dvojičkami Yelizavetou a Harrym, ktoré im porodila náhradná matka, keď mala Alla 64 rokov, žila v dedine Grjaz, 20 kilometrov od Moskvy, v šesťposchodovom zámku. Rodinka sa mohla pochváliť luxusom v podobe súkromnej telocvične, vlastného kina a dokonca aj delfináriom.

Anketa Spoznali by ste slávnu speváčku aj dnes? Nie, veľmi sa zmenila. 83% Áno. 17% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Speváčka má okrem 8-ročných dvojičiek aj 50-ročnú dcéru Kristinu Orbakaite, ktorá je rovnako ako jej matka populárnou ruskou speváčkou. Jej otcom je litovský cirkusový artista Mykolas Orbakas. V televízii vystupuje od svojich siedmich rokov, patrí k popredným predstaviteľkám ruskej estrádnej hudby.

Prečítajte si tiež: