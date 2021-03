Vianoce si bez českej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku už ani nedokážeme predstaviť. Okrem slovenských, českých a nemeckých divákov sa rozprávka každoročne vysiela aj v Nórsku, kde sa stala obrovským hitom. Azda aj to je jedným z dôvodov, prečo sa Nóri rozhodli, že si nakrútia svoju vlastnú verziu.

Nakrúcanie beží v plnom prúde! Libušu Šafránkovú (67) alias Popolušku nahradí v nórskej verzii speváčka zo súťaže Super Star Astrid Smeplass (24) a princa, ktorého stvárnil herec Pavel Trávníček (70), si zahrá nórsky herec Cengiz Al (22). Aj keď sa režiséri držia pôvodnej verzie, menšie zmeny v rozprávke predsa len nastanú. „Nová Popoluška bude vyobrazená ako aktívna protagonistka a architektka svojho vlastného osudu,” povedala producentka Solveig Langeland, podľa ktorej čaká na divákov výrazne feministická verzia českej klasiky.

Premiéra novej verzie je naplánovaná na november tohto roku a herci sa už stihli fotografiami z nakrúcania pochváliť aj na sociálnych sieťach, čím zároveň dali nahliadnuť aj do svojho súkromia. Na Instagrame novej Popolušky nájdete aj poriadne odvážne zábery, no ako to už býva zvykom, originálnu rozprávku v česko-nemeckej produkcii len tak ľahko niekto nenahradí.

