Nechcel byť rockovou hviezdou, ale legendou – a toto prianie sa mu splnilo do bodky. Napriek enormnej sláve ale nebol šťastný a neraz vyhlásil, že hoci je milovaný miliónmi, cíti sa ako najopustenejší človek na svete.

Pôvodom zanzibarský spevák Freddie Mercury († 45) tajil AIDS do poslednej chvíle a svoje trápenie svetu odhalil len deň pred smrťou v roku 1991. Nechcel, aby ho zákerná choroba obmedzovala, a pracoval až do skonania.

Na Mercuryho si v deň jeho nedožitých 75. narodenín spomenuli aj bývalí kolegovia z Queenu vrátane gitaristu Bryana Maya. Zdroj: Instagram

Ktovie, čo by zosnulý hitmejker povedal na to, že jeho bývalá snúbenica Mary Austin nechala zrušiť „svätyňu“, ktorú mu fanúšikovia vytvorili na vysokánskom plote jeho londýnskej vily. Sama v nej totiž býva. Alebo to, ako na ňu po jeho smrti žiarlili zvyšní členovia Queenu, pretože jej odkázal nielen dom, ale aj svoj podiel zo všetkých budúcich zárobkov. Mary, ktorú Mercury nazýval svojou „manželkou“ a ktorá pri ňom stála od svojich 19 rokov, živí frontmanov spev dodnes.

Freddie Mercury a jeho ex snúbenica Mary Austin. Spevák zbožňoval okázalé narodeninové oslavy. Zdroj: Twitter

Slušné dedičstvo po Mercurym zdedil aj jeho bývalý partner Jim Hutton, ktorému spevák odkázal necelých 700-tisíc dolárov.

