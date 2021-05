FOTO Rozkošné družičky zo svadby Kate a Williama sa riadne zmenili: Páni, spoznali by ste ich? ×

Od svadby princa Williama s dievčaťom z ľudu Kate uplynulo už neuveriteľných 10 rokov. To, že kráľovský pár vedie usporiadaný rodinný život spolu so svojimi tromi rozkošnými detmi, je už akosi všeobecne známe rovnako ako ich pokroky v oblasti komunikácie a plnenia si kráľovských povinností. O to zaujímavejšie tak je pozrieť sa na životy malých družičiek a družbov z ich veľkolepej svadby, ktorí sa za uplynulých 10 rokov poriadne zmenili.