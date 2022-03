S najmladšou dcérou nemeckých milionárov Geissovcov trieska puberta a to poriadne. Shania totiž vytočila svojho otca Róberta, keď zničila jeho milovaný Jeep. Róbert jej v slabej chvíli sľúbil, že auto bude jej. Slová o tom, že ho dostane, keď bude mať 18 rokov však už odignorovala a pustila sa do svojho majstrovského diela.

Zdroj: RTLTWEI

Otcovo auto šmahom ruky zničila farbami, ktorými ho pomaľovala podľa svojho vkusu. Zasiahnuť už včas nestihla ani jej malá Carmen, ktorá prišla neskoro a tak dcéru len pokarhala. Shania však jej slová nebrala vôbec vážne a spokojne sa usmievala.

Incident sa odohral po tom, ako Róbert a Carmen pozvali do ich domu umelca Shariho, ktorý mal pomôcť Shanii s jej maliarskymi technikami a rozšíriť jej obzory. Po niekoľkých nastriekaných tričkách sa však Shania začala nudiť a nadobudnuté umelecké vedomosti využila celkom inak.

So sprejom v ruke sa postavila pred otcov čierny džíp a povedala: „Ocko povedal, že toto bude moje auto, keď budem mať vodičák a budem si môcť s autom robiť, čo chcem!“ Na kapotu následne napísala svoje meno červenou farbou. To však nebolo všetko. Na kedysi obyčajné čierne auto sa dostalo aj niekoľko farebných odtlačkov rúk. Shanii sa jej kresba páčila a so svojím dielom bola spokojná: „Vyzerá to tak cool,“ vyhlásila na zverejnenom videu.

Zdroj: RTLTWEI

Carmen, ktorá k nej pribehla, neverila vlastným očiam: "Čo to robíš s autom, Shania? Zbláznila si sa?!" zvolala a zakričala na manžela. 58-ročný Róbert najskôr stratil slová, potom však začal zúriť: "Auto je zničené. Vezmem ti to z dedičstva," vyhlásil zúrivo a odkráčal: „Rozumiem ľuďom, ktorí nechcú mať deti,“ reptal si popod nos Róbert.

Nebol to však ani zďaleka jediný prehrešok neplnoletej Shanie. Krátko na to sa na internete objavili informácie, že sa jej podarilo zničiť aj mamino auto. To mala mladá Geissenka nabúrať v garáži, keď ním vrazila do steny. "Mama ťa zabije," konštatovala na mieste jej staršia sestra Davina.