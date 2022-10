Ako prvú návštevu svojej cesty si zvolil Charles III. Škótsko. Spolu s manželkou Camilou (75) na svojej ceste navštívili Edinburg a okolie. V Británii skončilo obdobie smútku, ktoré kráľovská rodina držala po smrti Alžbety II. Kráľ tak oficiálne začal plniť svoje povinnosti len pre niekoľkými dňami.

Medzi milovaných škótov prišiel v tradičnom odeve a občania hlavného mesta mu podávali ruky ako starému známemu. Doslova naťahovali ruky cez zábrany aby sa dotkli a zoznámili so svojim kráľom. Charles bez problémov podával ruky, fotil sa a konverzoval so všetkými naokolo. Kráľ má po smrti matky opäť chuť sa smiať a radosť so stretnutím s poddanými mu určite vylepšil aj fakt, že na základe dedičského konania väčšia časť majetku po jeho matke Alžbete II pripadá práve jemu.

Kráľ Charles III. zdedil po svojej matke aj kráľovské labute, ktoré sú každoročne vyberané na ceremónii na rieke Temža. Kráľovská výsada patrí k dlhodobej tradícii. Zdroj: Gettyimages

Zaujímavosťou je, že okrem sídiel a opátstiev zdedil Charles po jeho mame jej milované hľuzovky, zberateľské vína, labute v kráľovských záhradách a býka, ktorý dostal ocenenie ako najkrajší v Británii. Okrem toho mu musí princ William platiť nájomné vo výške 700-tisíc libier ročne za prenájom sídla Highgrove. Luxusné sídlo patrí ku kráľovým milovaným nehnuteľnostiam.

Kráľ svoje milované sídlo Highgrove house prenajíma svojmu synovi, princovi Williamovi za sumu 700-tisíc libier ročne. Zdroj: Gettyimages

Panovník sa svojim správaním na prvej služobnej ceste zapísal do dejín. Nebolo by na tom nič zaujímavé, až na to, že podľa kráľovského protokolu panovník nesmie podávať ruky a fyzicky sa dotýkať iných osôb počas verejných návštev. Táto možnosť je povolená len ak panovník podá ruku ako prvý. V tomto prípade by si mal brať príklad so svojej matky, ktorá ruku podávala len zriedka.

Charles III. sa usmieval od ucha k uchu a podľa zahraničných médií a senzácie, ktorú vyvolal v dave zvládol svoju prvú oficiálnu návštevu na jednotku. Ľudia ho milovali, skandovali jeho meno a tešili sa s jeho bezprostrednej prítomnosti. Čo sa však spomínaného protokolu týka, jeho nadšenci si určite neprišli na svoje.

Kráľovská rodina, najmä však kráľ porušili striktný protokol niekoľkokrát. Treba brať do úvahy, že niektoré body a príkazy sú so 17. storočia a boli uzákonené ešte kráľovnou Viktóriou. Asi najväčší prešľap bol rozvod s Dianou. V kráľovských končinách to bol veľký problém.