Porota v tomto mnohomiliónovom súdnom procese o urážku na cti začala v piatok zvažovať finálny verdikt.

Len 48 hodín nato sa 58-ročný Depp predstavil publiku v aréne Sheffield City Hall, kde si zaspieval a zahral na gitare s Jeffom Beckom v rámci jeho európskeho turné, informuje stanica Sky News.

Hviezda strieborného plátna s Beckom spoločne zahrala pieseň "Isolation" od Johna Lennona, ktorú dvojica vydala v roku 2020.

Johnny Depp je okrem herectva známy aj ako gitarista "superskupiny" Hollywood Vampires, ktorú v roku 2012 založil so spevákom Aliceom Cooperom a gitaristom Joeom Perrym (Aerosmith).

Zdroj: instagram @sheffieldcityhall

Názov tejto formácie je odvodený z bývalého nočného klubu, ktorý Cooper založil v 70. rokoch a spájal sa s Johnom Lennonom a Ringom Starrom z The Beatles, Keithom Moonom z The Who alebo Harrym Nilssonom.

Jeff Beck je podľa stanice BBC považovaný za britskú gitarovú legendu. Preslávil sa v 60. rokoch s kapelou The Yardbirds, spolupracoval s Davidom Bowiem, Mickom Jaggerom alebo Steviem Wonderom. Je držiteľom šiestich cien Grammy.