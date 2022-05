Podarená rodinka milionárov Geissovcov strávila na Slovensku celý jeden týždeň. Po spoznávaní našich krás sa presunula priamo do slnečného Saint Tropez. Blondínka Carmen sa však ešte počas odchodu stihla prihovoriť Slovákom a venovala im srdečné slová.

Podľa všetkého si Carmen Geissová pobyt na Slovensku vychutnala plnými dúškami a na zážitky z našej krajiny bude ešte dlho spomínať. Niet sa ani čomu čudovať. Rodina Geissovcov sa mala na Slovensku ako v bavlnke. Spávali v tých najluxusnejších hoteloch, jedávali v najlepších reštauráciách a v rámci programu si užili kultúru, krásnu slovenskú prírodu aj adrenalínové zážitky.

Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Carmen sa tak pri odchode rozhodla dojmy z pobytu na Slovensku zhrnúť počas odletu do Saint Tropez v krátkom videu na Instagrame. "Bola to jedna fantastická cesta, zažili sme veľa zábavy," zhodnotila vo videu svoje pocity z návštevy Slovenska. Nezabudla sa ani poďakovať všetkým ľuďom, ktorých mala možnosť spoznať, aj všetkým, ktorí ich na Slovensku privítali a pohostili. "Prajem všetkým hlavne veľa lásky. Teraz nás čaká Saint Tropez, vidíme sa neskôr," rozlúčila sa Carmen v krátkom videu, no k Slovensku sa ešte vrátila aj v nedeľu.

"Som opäť doma. Na Slovensku bolo úžasne," napísala Carmen k svojmu poslednému príspevku na sociálnej sieti Instagram. O tom, že sa rodine u nás skutočne páčilo, by sa mali fanúšikovia presvedčiť aj v troch epizódach ich reality šou, ktoré budú práve z ich pobytu na Slovensku.

Prečítajte si tiež: