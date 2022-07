Češka Tereza (26) sa do povedomia médií dostala potom, ako ju zadržali v januári 2018 na pakistanskom letisku, keď jej colníci našli v batožine vyše 9 kg heroínu. Z letiska putovala rovno do pakistanského väzenia, kde strávila takmer štyri roky. Drsné podmienky za mrežami sú však pre Terezu už minulosťou a dnes si znova užíva slobodu v rodnom Česku a dokonca podľa českého portálu Expres si už stihla nájsť aj lásku.

Z Terezy Hlůškovej sa po návrate z pakistanskeho väzenia stáva akási celebrita. Pred vyše týždňom si dokonca vytvorila aj svoj účet na sociálnej sieti Instagram, kde ju k dnešnému dňu sleduje už vyše 23-tisíc fanúšikov a zvedavcov. Prostredníctvom sociálnej siete tak odpovedá na otázky o jej "pobyte" vo väzení a spomína na drsné chvíle, ktoré za mrežami prežila. Okrem jej príbehov ľudí zaujala aj jej premena. Z platinovej blondínky je dnes štíhla brunetka s bujným dekoltom.

Tereza rozhodne na slobode nezaháľa a so svojimi fanúšikmi sa delí o šťastné momenty s jej aktuálneho života. Posedenie v záhrade, jedlo z rýchleho občerstvenia v aute či prechádzky v prírode - o to všetko sa prostredníctvom fotografií za uplynulé dni podelila so svojimi fanúšikmi. Tereza má však v živote ešte jednu novinku. Priznala totiž, že je zamilovaná a podľa českého portálu Exprez.cz je jej vyvoleným rovnako bývalý trestanec. Dievča, ktoré sa nedávno konečne dočkalo slobody, Expresu exkluzívne potvrdilo, že čerstvo randí s MMA zápasníkom Oktagonu Michalom Kotalíkom. Ten má podobne ako Tereza za sebou tiež temnú minulosť.

„Je to čerstvé, sú spolu zhruba mesiac,“ informoval český Expres človek, ktorý si neželal byť menovaný. Michal a Tereza majú pritom spoločný práve pobyt za mrežami. Brány väznice na záver minulého roka opustil totiž aj jej nový partner. Ten bol v roku 2018 odsúdený na štyri roky za mrežami za ťažké ublíženie na zdraví. Z trestu si odpykal tri a pol roka a pred minuloročnými vianočnými sviatkami ho prepustili. Podľa jeho vlastných slov skončil vo väzení, pretože pred rokmi na diskotéke bránil svoju vtedajšiu priateľku. Pre web kaoočko.cz Michal uviedol, že opitý muž, s ktorým sa v ten večer chvíľu bavil, začal fyzicky napádať ženu, s ktorou v tom čase chodil. Dokonca o ňu vraj zahasil cigaretu. MMA zápasník preto dotyčného vzal do medziposchodia, kde potom došlo k napadnutiu. Na súde mu napokon priťažil práve bojový šport, ktorému sa Michal venuje. Ak by sa mu nevenoval, skončil by pravdepodobne nanajvýš s podmienkou.