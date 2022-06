Vďaka kyprému poprsiu a nespornej ochote ukázať ho na počkanie sa zo "Sam" stala sexbomba, po ktorej prahlo nejedno mužské srdiečko - ktoré neraz krv pumpovalo z hlavy do iných partií. Tak či onak, osud to tak chcel, že žiadny z nápadníkov si srdce atraktívnej blondínky napokon nezískal.

Šťastie nakoniex Foxová našla v náručí nórskej manželky Lindy Olsenovej, aj to však po tom, čo jej rakovina v roku 2015 vzala predchádzajúcu dlhoročnú partnerku. S Lindou začala Samantha randiť ešte v roku 2016, teda rok po strate milovanej Myry, a zásnuby prišli v roku 2020.

Pre pandémiu koronavírusu sa však sobáš nakoniec uskutočnil až teraz v júni.

Zdroj: Profimedia

A veruže to bola veselica, na ktorú sa oplatilo čakať! Prstienky a sľuby si zaláskované fešandy vymenili neďaleko Londýna, v historickom lese neďaleko mesta Epping. S medovými týždňami už po odklade svadby radšej nečakali a hneď po sobáši sa vybrali niekam do Európy.

Najnovšie fotografie, ktoré uverejnil britský denník Daily Mail, ukazujú, ako dobre teraz mladomanželkám je. Horúce dni si zjavne užívajú niekde pri bazéniku, vyzývavo oblečené v rovnakých letných šatách - možno preto, aby im čašník ďalej ochotne nosil ďalšie koktejly aj bez vyzvania.

Šťastie nakoniex Foxová našla v náručí nórskej manželky Lindy Olsenovej, aj to však po tom, čo jej rakovina v roku 2015 vzala predchádzajúcu dlhoročnú partnerku. S Lindou začala Samantha randiť ešte v roku 2016, teda rok po strate milovanej Myry, a zásnuby prišli v roku 2020. Zdroj: Profimedia

Obe si nepochybne zaslúžia toľko šťastia, koľko sa im do pohárov s dáždničkami zmestí. Samantha Fox sa zapísala do povedomia ako úspešná, extrémne atraktívna žena, no prešla si svojím. V roku 2003 oznámila, že randí so ženou, pričom sa vraj takéhoto verejného vyznania bála kvôli reakciám fanúšikov.

Nasledovalo obdobie šťastia po boku manažérky Myry, no keď zasiahla do ich životov rakovina, prišlo trápenie. Dokonca aj Samantha si v roku 2018 našla v hlasivkách hrčku, čo ju vyplašilo. A jej nová manželka Linda? Nuž, ako slobodná matka to tiež určite nemala ľahké.

Po boku Samanthy, ktorej majetok sa odhaduje na 20 miliónov dolárov, sa však o budúcnosť detí rozhodne báť nemusí, aj keby sama prišla o prácu.