Aj po polstoročnici je stelesnením sexepílu! Hviezda Pobrežnej hliadky, bývalá striptérka, speváčka, modelka a herečka Carmen Electra už možno nepatrí medzi najmladšie fešandy na červenom koberci, no rozhodne by ste to na ňu nepovedali. Môže za to do veľkej miery aj bujaré poprsie, ktoré vďaka plastickým vypchávkam aj po desiatkach rokov odoláva času... a gravitácii.