FOTO Preslávili sa vďaka domácemu pornu: Vedeli ste, že tieto celebrity súložili pred kamerou? ×

Chcete sa stať slávnymi, no stále neviete ako na to? Niektoré z najslávnejších celebrít na to šli vo svojich začiatkoch poriadne z ostra. Aby upútali pozornosť, neváhali do sveta vypustiť domáce porno či zobliecť sa pred kamerou. A hoc je za priekopníčku domáceho erotického videa považovaná Paris Hilton (40), ani zďaleka nie je jedinou, ktorej porno odštartovalo kariéru.