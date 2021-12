Tri z hlavných hrdiniek Carrie - Sarah Jessica Parkerová, Charlotte - Kristin Davisová a Miranda - Cynthia Nixonová sa po rokoch znova stretli kvôli rebootu kultového seriálu z 90. rokov.

Streda večer sa v New Yorku niesla v znamení premiéry rebootu kultového seriálu Sex v meste s názvom And Just Like That…, ktorý zaznamenáva životy hlavných hrdiniek seriálu a úskalí života po 50-ke. Na červenom koberci sa tak znova stretli predstaviteľky Carrie, Mirandy a Charlotte, herečky Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) a Kristin Davis (56), ktoré oslnili svojimi róbami.

Premena sexi krások však bola očividná. Najviac sa za tie roky zmenila hlavná predstaviteľka Carrie - Sarah Jessica Parker, na ktorej tele boli badateľné známky starnutia. Zostarnuté ruky a žilnaté nohy fanúšikov vcelku zaskočili. Čo poviete, pristane to herečkám aj po rokoch od nakrúcania kultovej snímky?

