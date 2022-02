Celý svet ho predtým poznal pod menom "živý Ken" Rodrigo Alves. Milovník plastických operácií vypočul volanie svojej duše a pred rokom podstúpil zmenu pohlavia a aj mena. Dnes je to už rok, čo sa z Rodriga stala živá Barbie Jessica (38). Vytúžená premena však nedopadla celkom podľa predstáv.

Rodrigo Alves (38) patrí nepochybne medzi najkontroverznejšie postavičky šoubiznisu. Jeho pôvodným snom bolo totiž stať sa živým Kenom, čo sa mu podarilo už v pomerne mladom veku. S odstupom času a množstve plastických zákrokov však svoj názor zmenil a rozhodol sa, že už Kenom byť nechce. Viac sa mu zrazu páčila predstava, že z neho raz bude prsnatá krásavica pripomínajúca živú Barbie. A tak si pred rokom splnil sen a podstúpil zmenu pohlavia. Dnes je z neho už živá barbie Jessica. Nie všetky operácie však dopadli práve najlepšie.

Zdroj: Profimedia

Dnes si už Jessica pre svoju premenu v ženu dala do tela vložiť prsné implantáty, ktoré však ani zďaleka nepôsobia prirodzene. Gigantické prsia sa jej často rozlizajú do strán a navyše pôsobia ako dva medicinbaly prilepené k jej telu. Príliš dobre nedopadli ani vylepšenia jej tváre. Zatiaľ, čo na upravených záberoch pôsobí Jessica ako sexi, síce plastikamí vylepšená žena, na neupravených záberoch často desí fanúšikov. Jej nos totiž vyzerá už horšie, ako vyzeral nos zosnulého kráľa popu Michaela Jacksona. O nič lepšie na tom nie je ani zvyšok jej tváre, plastické úpravy zdeformovali tvar jej očí aj pier a tak Jessica v konečnom dôsledku pripomína skôr chodiacu karikatúru, než krásnu bábiku Barbie. Čo poviete, pristane jej to dnes?

