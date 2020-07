V pondelok večer po piatich dňoch pátrania po nezvestnej herečke Nayi Riveri (†33), vylovila polícia jej bezvládne telo z jazera Piru v Južnej Kalifornii. Herečka sa podľa všetkého utopila uplynulú stredu, keď na prenajatej lodi trávila chvíle so svojim 4-ročným synom. Chlapca našli na lodi opusteného po tom, ako sa po uplynutí doby prenajatia loď nevrátila do prístavu. Nájdený chlapček polícii povedal: "Mama skočila do vody, ale už sa nevrátila."

Utopila sa v jazere Piru

Dráma, ako z hororu sa odohrala v južnej Kalifornii na jazere Piru, kde polícia objavila na lodi opusteného 4-ročného chlapčeka. Ako sa ukázalo, ide o syna slávnej herečky Naye Riverovej z úspešného seriálu GLEE. Herečku našli v pondelok mŕtvu. Zdroj: instagram

Telo 33-ročnej americkej herečky Nayi Riverovej našli v pondelok v kalifornskom jazere Piru, kam sa minulú stredu vydala na výlet na člne so svojím štvorročným synom. Po prvotnej obhliadke tela neboli nájdené nijaké znaky toho, že by išlo o vraždu či samovraždu, povedal na tlačovej konferencii Bill Ayub, šéf polície v kalifornskom okrese Ventura.

Samovražda a detská pornografia

Seriálový Noah Puckerman (Mark Salling) čelil obvineniu z držania detskej pornografie. Po prevalení škandálu sa v roku 2018 obesil. Zdroj: archív

Smutné správy o smrti herečky pritom prichádzajú len dva roky po samovražde jej hereckého kolegu a bývalého partnera Marka Sallinga (†36), ktorý sa obesil v lese neďaleko svojho domu v roku 2018, po tom, ako bol obvinený z držania detskej pornografie. Herec sa obesil 13. júla 2018. V deň výročia jeho úmrtia potápači našli aj telo krásnej herečky.

Kokteil z heroínu a alkoholu

Coryho Monteitha našli predávkovaného v hotelovej izbe. Zdroj: Frazer Harrison

Sériu tragických úmrtí hercov zo seriálu Glee uzatvára Cory Monteith (†31), ktorého našli mŕtveho 13. júla 2013 v hotelovej izbe. Podľa oficiálnej správy zomrel herec po tom, ako si namiešal smrtiaci "kokteil"z liekov, heroínu a alkoholu. Po smrti herečky Nayi Riveri tak začali fanúšikovia populárneho seriálu, ktorý sa vysielal do roku 2015, uvažovať nad tým či sa nad ich obľúbenými hviezdami nevznáša akási podivná kliatba.