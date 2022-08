V pondelok večer ochromila filmových fanúšikov smutná správa. Vo veku 73 rokov prehrala svoj dlhoročný boj s rakovinou prsníka nezabudnuteľná Sandy z muzikálu Pomáda speváčka a herečka Olivia Newton-John. Ako na sociálnej sieti uviedol jej manžel John, Olivia zomrela v pokoji v kruhu svojej rodiny na svojom ranči v Santa Ynez v Kalifornii.

Práve tento ranč sa stal jej útočiskom v posledných rokoch života a hoc ho herečka v roku 2019 ponúkla na predaj za 5,4 milióna dolárov, svoju ponuku nakoniec stiahla. Zdroj pre The New York Post v tom čase uviedol, že keď sa jej rakovina zhoršila, rozhodla sa stráviť zostávajúce roky v dome. „Veľmi ju to bolelo, ale bola bojovníčka. To miesto bolo jej rajom na zemi a poskytlo jej veľa upokojujúcich momentov v jej posledných dňoch,“ uviedol zdroj.

V októbri 2021 nakoniec previedla vlastníctvo nehnuteľnosti na svojho manžela Johna, ktorý prefinancoval hypotéku, pričom na nej zostalo len 2,5 milióna dolárov. Priateľ a publicista ikony Michael Caprio pre The New York Post tiež povedal, že tento dom milovala. A niet sa čomu čudovať.

Na pozemku s rozlohou 12 akrov sa nachádza hlavný dom, penzión, stodola a mnoho priestorov pre kone, vrátane stajne, arény a veľkých pastvín. Vnútri má atmosféru westernového ranča s drevenými prvkami, neuveriteľným bazénom a vonkajším posedením a zábavným priestorom. Hlavná budova má štyri spálne, päť kúpeľní, kuchyňu, obývaciu izbu a jedáleň. Ďalšie dve spálne sa nachádzajú v penzióne, ktorý slúžil ako hosťovský dom. Herečka sa pritom so svojimi fanúšikmi cez sociálnu sieť Instagram rada delila o radosti zo života na ranči. Z času na čas sa tak pochválila vlastnoručne vypestovaným ovocím či kvetinami.