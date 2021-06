Diana, princezná z Walesu († 36), by 1. júla oslávila okrúhle 60. narodeniny a tešila by sa zo svojich vnúčat, ak by v osudnú noc nebola na nesprávnom mieste v nesprávny čas. Tesne pred jej narodeninami vyplávali na svetlo sveta mrazivé detaily o jej posledných chvíľach života v Paríži, kde 31. augusta 1997 tragicky zahynula pri autonehode.

Princezná Diana podľa zistení britského spravodajského portálu DailyMail nemala v Paríži v osudnú noc vôbec byť. Pre britský portál odhalil túto skutočnosť bývalý šofér a ochrankár princeznej Colin Tebbutt. Podľa jeho slov sa očakávalo, že sa 36-ročná Diana vráti späť do Londýna 28. augusta 1997, ale o jedenástej hodine sa rozhodla predĺžiť svoj pobyt v Paríži o tri dni. Dôvodom jej odloženia návratu malo byť podľa Tebbutta jej predošlé angažovanie sa v Angole za zákaz používania mín. Princeznú neskôr obvinili, že jej iniciatíva v Angole bola len marketingovým ťahom na vylepšenie jej imidžu.

Princezná Diana. Zdroj: Getty Images

„Vo štvrtok sa nevrátila podľa plánu, pretože sa na ňu opäť chystali pre míny. Bola obvinená z použitia kampane na zvýšenie jej vlastného imidžu, čo bolo škaredé a rozladilo ju to. Kontaktovala nás a povedala, že nechce všetky tie ťažkosti, ktoré by ju v Spojenom kráľovstve čakali. Namiesto toho by sa vrátila cez víkend... Keby sa vrátila v ten štvrtok ... Možno by dnes bola nažive," uviedol pre britský portál Colin Tebbutt. Tento spor sa začal predchádzajúci január, keď Diana navštívila Angolu a vyzvala na okamžitý medzinárodný zákaz mín. Konzervatívny minister obrany Earl Howe ju však označil za „neriadenú strelu“, ktorá je zle informovaná o problematike protipechotných mín.

Leto pred smrťou trávila s DODIM AL FAYEDOM. Aj snímky z jachty, ako je šťastná v spoločnosti milenca, mali vzniknúť na objednávku. Zdroj: PROFIMEDIA

Konflikt a obvinenia z vylepšovania si imidžu nakoniec prinútili princeznú ostať v Paríži dlhšie a domov sa vrátiť až potom, čo senzácia trocha opadne. Dnes sú už zverejnené aj všetky podrobnosti o Dianinom poslednom rozhovore prostredníctvom mobilného telefónu pred smrťou. Bolo to s jej blízkym priateľom Richardom Kayom. „Bola trochu rozrušená. Jej plány sa zrútili. Túžila sa dostať domov, aby videla svojich chlapcov,“ uviedol pre britský portál v sérii Posledné dni Diany, ktoré okrem iného odhalili aj informácie z vypočúvania princa Charlesa ako svedka pre fantastické obvinenia z úkladnej vraždy Diany.

Len o pár dní od veľkého odhalenia by princezná Diana 1. júla oslávila svoje 60. narodeniny. Pri tejto príležitosti jej synovia princ William a princ Harry vzdajú poctu odhalením sochy ich matky na ceremoniáli 1. júla v záhradách Kensingtonského paláca. Bude to prvýkrát, čo sa dvojica bratov stretne od apríla, keď sa konal pohreb princa Philipa. Dvojica sa nezmierila od marcového Harryho rozhovoru s Oprah a podľa zdroja z paláca komunikujú len prostredníctvom krátkych a formálnych správ.