V poslednom piatom diele, ktorý mal premiéru začiatkom nového roku a zachytáva posledných 20 rokov života Márie Terézie, sa v jej "šate" predstavila rakúska herečka Ursula Strauss. Rakúšanka sa narodila 25. apríla 1974 v Dolnom Rakúsku v mestečku Melk. Po dokončení maturity sa presťahovala do Viedne, kde do roku 1996 navštevovala hereckú školu vo Volkstheater. Jej filmová kariéra odštartovala v roku 1999. V roku 2006 sa objavila v nemecko-rakúskom filme s názvom Fallen, ktorý bol nabitý nahotou, no najmä jej odhalenými prsami. Tým sa jej pestrá filmografia nekončí.

Rakúska herečka Ursula Strauss Zdroj: Profimedia

Posledná predstaviteľka Márie Terézie sa ukázala nahá aj v kriminálke Schnell ermittelt – Einsamkeit (2017). Paradoxne, zatiaľ čo pred kamerou neváha ukázať hoci aj svoje intímne partie, súkromie si poctivo stráži. Je známe, že od roku 2014 je vydatá, avšak meno manžela tají úspešne už osem rokov. Svoju polovičku nikdy neberie na červený koberec ani spoločenské akcie, vie sa iba to, že ich veľký deň sa konal na trajekte na Dunaji.

