S jazvami po nešťastnej nehode sa Týnuš učí žiť a už ich neskrýva. Pre svojich fanúšikov na sociálnych sieťach je tri roky od nehody aj veľkou inšpiráciou a psychickou oporou. Napriek tomu, že sa so svojím telom a s jeho poškodením snaží vyrovnať s gráciou, nedávno sama priznala, že po psychickej stránke je to veľmi náročné. "Je to ako na horskej dráhe, niekedy sú lepšie dni, niekedy sú horšie dni. No to je ako so všetkým a má to tak každý. Sú dni, keď vidím, že sa pleť zlepšuje, nejaké pokroky," prezradila Týnuš na margo popálenín, ktoré zanechali stopy na jej tvári aj tele.

Po troch rokoch od nešťastia Týnuš svoje jazvy už neskrýva a snaží sa o nich hovoriť otvorene. Po dlhom čase sa dokonca odvážila fanúšikom ukázať omnoho viac. Svoj dekolt dlho maskovala tričkami a rolákmi. To je už minulosť. Na nových záberoch na sociálnej sieti Instagram odhalila v sexi outfite svoju hruď a zväčšené poprsie. "Učím sa tie jazvy milovať a beriem ich ako svoju súčasť. Je to oveľa lepšie, než to bolo na začiatku, ten proces hojenia pokračuje. Sú však aj horšie dni, nie je to vždy slniečkové, niekedy si hovorím, prečo sa to stalo práve mne, prečo práve ja musím mať jazvy, prečo ich musím mať na tvári, veď som dievča a prekáža mi to, ale zase si hovorím, že keď som ich nemala, riešila som každý pupienok, každú vrásku," rozhovorila sa mladá youtuberka v jednom zo svojich videí. Práve v jednom z posledných ukázala fanúšikom aj svoje poprsie. Nie, už nie je také dokonalé a hladké ako pred nehodou a mnohých pohľad naň môže prekvapiť. Týnuš však svoje jazvy už skrývať nechce.

"Nie je to vždy pozitívne a usmievavé. Je dôležité si uvedomiť, že sme inak zdraví, je to iba estetická vada, estetický prvok, na ktorom vlastne vôbec nezáleží. Záleží na tom, aký je človek vnútri," dodala krásna Češka, ktorá sa so svojimi jazvami stále vyrovnáva.

