Česká kráska a populárna youtuberka Týnuš Třešničková (26), ktorá utrpela počas dovolenky v Turecku ťažké popáleniny, sa takmer po troch rokoch od nehody zotavila, no následky popálenín má dodnes. Krásna youtuberka svoje jazvy dlho schovávala pod mejkapom či rolákmi, ako sa však zdá, starosti a predsudky konečne hodila za hlavu a svojim fanúšikom ukázala svoju pravú tvár.

Zdroj: instagram

V novom videu na YouTube odpovedala fanúšikom na ich najčastejšie otázky o starostlivosti o jazvy a o tom, čo jej na poškodenú pokožku pomáha najviac. Týnuš okrem starostlivosti o svoju zjazvenú tvár prehovorila aj o psychických následkoch nehody. ,,Niekedy ma to štve. Hovorím si, prečo sa to stalo práve mne, prečo musím mať jazvy ja, prečo na tvári, že som proste dievča a, samozrejme, mi to vadí. Ale zasa si hovorím, že keď som tie jazvy nemala, tak som riešila každú vyrážku alebo vrásku,“ zdôverila sa svojim fanúšikom mladá youtuberka, ktorá sa napriek jazvám vrátila k svojej práci vlogerky a influencerky.

Anketa Páči sa vám Týnuš aj bez mejkapu a s jazvami? Áno, ale netušil / netušila som, že je to až tak vážne. 67% Nie, je mi ľúto, že sa jej to stalo. 33% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Napriek tomu, že jazvy zničili väčšinu jej pokožky na tvári, krku, rukách aj dekolte, mladá youtuberka sa snaží vo svojom živote posunúť vpred.