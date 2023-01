Policajt David Carrick, ktorý v priebehu takmer dvoch desaťročí spáchal najmenej 71 sexuálnych útokov na ženy vrátane vyše 40 znásilnení, sa podľa informácií britského denníka Daily Mail jednej zo žien, s ktorou sa stretával, pochválil, že sa „neobáva“ prichytenia pri porušovaní zákona. Jeho plán schovávať svoje ohavné činy za uniformu nakoniec nevyšiel. Mestský policajt bol nakoniec odhalený ako jeden z najhorších násilníkov v Británii.

Policajt David Carrick sa k činom priznal. Zdroj: Hertfordshire Police

Medzi 12 ženami, ktoré sadistický policajt sexuálne zneužíval a mučil, bola aj Rachel. Tá opísala hrôzy, ktoré pri mužovi počas ich päťročného vzťahu zažila. Žena uviedla, že hoci ju Carrick nenapadol, keď bola s ním, správal sa k nej ponižujúcim spôsobom. Ženu podľa jej slov nútil, aby sa správala ako prostitútka, a požiadal ju, aby predstierala, že spí v spálni. Dodala, že na ňu použil policajné putá a domov si priniesol niečo, čo vyzeralo ako skutočná zbraň, spolu s policajným obuškom.

Carrick priznal obvinenia proti tuctu žien vrátane desiatok znásilnení. Zdroj: Facebook david carrick / DailyMail

V pondelok vyšlo najavo, že Carrick zneužil svoje elitné postavenie na nátlak na vydesené obete v kauze sexuálneho zneužívania. Carrick priznal obvinenia proti tuctu žien vrátane desiatok znásilnení, ktoré sa tiahli od roku 2003 do roku 2020.

Sexuálne otrokyne mlátil a väznil

Monštrum v policajnej uniforme sa tešilo z ponižovania svojich obetí, ktoré označoval za svoje otrokyne – niektoré boli zavreté v malej skrinke pod schodmi na desať hodín bez jedla, bičované opaskom alebo nútené upratovať jeho dom nahé. Carrick využíval svoj policajný odznak, aby nalákal ženy do falošného pocitu bezpečia, a hovorieval im: "Som policajt, ​​môžete mi veriť". Po útokoch sa posmieval svojim obetiam tvrdením, že im nikdy neuveria, pretože bol policajt a bolo by to jeho slovo proti ich.

David Carrick, ktorý v priebehu takmer dvoch desaťročí spáchal najmenej 71 sexuálnych útokov na ženy,. Zdroj: Facebook david carrick / DailyMail

Carrick dokázal mučiť a týrať ženy 17 rokov napriek tomu, že sa deväťkrát pred svojím zatknutím dostal do pozornosti polície, keď proti nemu vzniesli obvinenia zo znásilnenia a z domáceho násilia. Medzi kolegami bol známy ako „Bastard Dave“ a mal povesť „podlého a krutého“. Počas dvoch desaťročí však žiadny z kolegov nevyjadril obavy z jeho správania.

Hlavný komisár Mark Rowley sa po medializácii prípadu verejnosti ospravedlnil, že polícia nekonala dostatočne na to, aby násilníka včas usvedčila z ohavných činov. V súvislosti s prípadom sa zároveň v Británii spustil akýsi hon na čarodejnice v kruhoch policajného zboru. Pre médiá uviedol, že v súčasnosti preverujú 1 633 prípadov týkajúcich sa 1 071 dôstojníkov a zamestnancov, ktorí v poslednom desaťročí čelili sťažnostiam na domáce násilie alebo sexuálne delikty.