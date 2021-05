Na sociálnej sieti Twitter sa totiž objavila fotografia porovnávajúca vtedy len 6-mesačnú Meghan s aktuálnymi fotografiami jej syna Archieho.

Záber z hojdačky sa objavil v dokumente „The Me You Can't See“ na Apple TV+, v ktorom princ Harry (36) hovoril o svojich psychických problémoch vyplývajúcich zo stresujúceho postavenia v britskej kráľovskej rodine.

Na predmetnej fotke sa malý Archie, ktorý nedávno oslávil druhé narodeniny, hojdá na záhrade luxusnej 14-miliónovej vily jeho rodičov v kalifornskom Montecite, uviedol britský denník Daily Mail.

Samozrejme, že porovnanie Meghan a Archieho rozprúdilo na sociálnych sieťach živú diskusiu. Fanúšikovia sa však prevažne zhodli v tom, že Archie sa momentálne podobá oveľa viac na svoju mamu než na princa Harryho. Niektorí však podotkli, že keď má na hlave klobúčik a zakryté vlasy, je to celý Harry.

Anketa Čo si o podobe Archieho s Harrym a Meghan myslíte vy? Na koho sa podľa vás ponáša skôr? Na Meghan 13% Na Archieho 87% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Pozrite si aj: