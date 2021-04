Na 93. ročníku udeľovania Cien akadémie malo svoje zastúpenie na červenom koberci aj susedné Česko. Supermodelka Pavlína Pořízková (56) sa ukázala na červenom koberci so svojim novým partnerom, filmovým režisérom Aaronom Sorkinom (59)

Česká supermodelka bola na tohtoročných Oscaroch za hviezdu! Na červený koberec v Los Angeles si obliekla zlaté šaty až po zem, ktoré zladila s malou kabelkou v tvare škatuľky a s diamantovými náušnicami.

Pořízkovej robil spoločnosť jej nový partner Aaron Sorkin. Filmový režisér bol ženatý v rokoch 1996 až 2005 s Juliou Bingham. Podľa medializovaných informácii sa ich vzťah rozpadol kvôli workoholizmu Sorkina, ktorý bol istú dobu závislí na drogách.

Nový hollywoodsky párik sa od seba neodlepil ani na sekundu a Sorkin si svoju Pavlínu držal celý čas pevne pri tele. Aaron Sorkin bol nominovaný na Oscara za najlepší pôvodný scenár filmu The Trial of the Chicago 7.

