Niektoré herečky starnú do krásy! To isté platí aj pri Jennifer Aniston, ktorú poznáme najmä ako seriálovú Rachel. Vo svojich 51 rokoch sa udržuje stále vo forme, čoho dôkazom sú aj najnovšie fotografie pre značku športového oblečenia.

Jennifer Aniston ako jedna z mála celebrít dodržiavala počas pandémie opatrenia a zabarikádovala sa vo svojom luxusnom dome. Na verejnosti sa ukazovala jedine vtedy, keď si išla nakúpiť potraviny alebo zabehať. Jennifer má aj po 50-ke vynikajúcu postavu, vďaka čomu si ju vybrali aj do novej kampane. Na najnovších záberoch pózovala v obtiahnutých legínsach a v športovej podprsenke a všetkým ukázala svoju dokonalú postavu.

Herečka z Priateľov tak po dlhom čase vyšla zo svojej komfortnej zóny a počas fotenia sa poriadne odviazala. Výsledkom sú dych berúce fotografie, na ktorých behá a cvičí jogu.

Aniston si však napriek dokonalej postave a úspešnej kariére svojho princa na bielom koni nenašla. Pred rokom sa síce špekulovalo, že sa opäť vrátila k svojmu bývalému Bradovi Pittovi, no tieto špekulácie sa nakoniec nepotvrdili. Jennifer si počas pandémie kúpila aj štvornohého miláčika a na fotografiách, ktoré pridáva na sociálnu sieť Instagram, to vyzerá tak, že je so sebou spokojná a mužskú spoločnosť nevyhľadáva.