Predsa len, za účinkovanie v seriáli American Horror Story získala Zlatý glóbus a pamätná je aj jej rola vo filme Zrodila sa hviezda, ktorá v roku 2018 vyvolala hotový ošiaľ. Tak prečo nevymeniť spev za herectvo... možno už aj nadobro?

Strieborné plátno 34-ročnej Gage cudzie vôbec nie je. Koniec koncov, pred kamerou sa často objavovala aj ako speváčka, a to najmä v početných videoklipoch. Divoké outfity, šokujúce pózy a okázalú teatrálnosť si však počas pandémie Gaga musí odoprieť, no vyzerá to tak, že svoj voľný čas razom opäť preinvestovala do herectva.

VIDEO: Lady Gaga v novom filme House of Gucci

V Taliansku momentálne nakrúca film „House of Gucci“ o vražde Maurizia Gucciho, ktorého smrť si objednala jeho vlastná manželka. A práve tú nestvárňuje nikto iný než Gaga! V úlohe bohatého manžela a dediča by sa ešte tento rok mal divákom predstaviť herec Adam Driver, známy z filmov ako Marriage Story (2019) či nových Hviezdnych vojen.

Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na výkony Roberta de Nira, Al Pacina a Jareda Leta. Už teraz je však jasné, že každý je zvedavý najmä na Gagu a na to, či sa jej „hviezda“ takpovediac „zrodí“ opäť.

Vlastného manžela nechala zavraždiť

Lady Gaga v snímke prepožičiava svoju podobu Patrizii Reggianiovej (72), ktorá sa v roku 1973 vydala za vnuka zakladateľa impéria Gucci. Bohužiaľ, bohatstvom sa šťastie nahradiť nedá, a dvojica sa nakoniec rozišla, pretože Maurizio si po 12 rokoch manželstva našiel milenku.

Maurizio Gucci a jeho manželka Patrizia Reggiani Zdroj: Profimedia

To Patrizia jendoducho neuniesla. Nie kvôli ohrdnutej láske, ale peniazom – málila sa totiž výška „odškodného“ (milión eur ročne ako výživné) a už vôbec nebola spokojná s myšlienkou, že by sa Maurizio znovu oženil. V roku 1995 si preto najala vraha, ktorý ho na schodoch jeho kancelárie trikrát strelil do chrbta a potom do hlavy.

Čiernej vdove na hrozný čin prišli až po dvoch rokoch, v roku 1998 vyfasovala 29 rokov za mrežami. Dnes je už na slobode.

