Rodáčky z Los Angeles sa objavili pred kamerami už ako deväťmesačné. Ich debutom bol populárny seriál Plný dom z roku 1987, v ktorom sa vďaka identickému výzoru striedali. Dôvodom zapojenia oboch sestier do jednej televíznej úlohy bol aj fakt, že Ashley bola tá hanblivejšia, zatiaľ čo Mary-Kate bola za každú zábavu, preto si ju vyberali skôr do komických situácií.

V Hollywoode býva väčšinou pravidlom, že sláva a bohatstvo si vypýtajú svoju daň. Inak to nebolo ani v prípade najslávnejších dvojičiek. Dnes sú už z dievčatiek dospelé ženy, no svet šoubiznisu a roky pred kamerami sa na nich značne podpísali. Podľa slov hanblivejšej Mary-Kate boli so sestrou odmalička len cvičenými opičkami, ktoré museli robiť všetko, čo im prikážu.

Rodáčky z Los Angeles sa objavili pred kamerami už ako deväťmesačné. Ich debutom bol populárny seriál Plný dom z roku 1987, v ktorom sa vďaka identickému výzoru striedali. Dôvodom zapojenia oboch sestier do jednej televíznej úlohy bol aj fakt, že Ashley bola tá hanblivejšia, zatiaľ čo Mary-Kate bola za každú zábavu, preto si ju vyberali skôr do komických situácií. Zdroj: gettyimages

Sestry mali medzi sebou veľmi dobrý vzťah, no sláva a popularita ich oddelili. Začali si závidieť a prílišná podoba sa stala ich prekliatím. Ashely sa už nechcela na svoju sestru podobať a prefarbila si vlasy. Obe bojovali s drogami a alkoholom, čo sa neskôr podpísalo aj na ich vizáži. Z anjelských tváričiek sa razom stala zničená podobizeň niekdajšej slávy.

Anketa Pozerali ste seriál Plný Dom? Áno 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mary-Kate zašla tak ďaleko, že v roku 2014 sa rozhodla podstúpiť plastickú operáciu, ktorá by ju od Ashley ešte viac odlíšila.

Mary-Kate zašla tak ďaleko, že v roku 2014 sa rozhodla podstúpiť plastickú operáciu, ktorá by ju od Ashley ešte viac odlíšila. Zdroj: gettyimages

Dnes žijú dvojičky úplne opačným životom ako kedysi. Ashley sa vydala za finančníka Richarda Sansa (59) a Mary-Kate sa rozviedla s bratom bývalého francúzskeho prezidenta Oliverom Sarkozym. Obe sa utiahli zo sveta šoubiznisu a žijú v ústraní, čo si nevedia vynachváliť.

Prečítajte si tiež: