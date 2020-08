Biele ulízané vlasy a bledá tvár! Drsniaka Ozzyho nachytali paparacovia v uliciach Los Angeles spolu s dlhoročnou manželkou Sharon Osbourne (67). Dvojica je spolu už takmer 40 rokov a Sharon sa svojho rockera nemieni vzdať ani napriek tomu, že jej bol v minulosti viackrát neverný.

„Nebola to jedna žena, bolo ich dohromady šesť. Nejaká vy*ebaná ruská tínedžerka, potom masérka v Anglicku, naša masérka v Los Angeles a potom naša kuchárka,“ povedala ešte v roku 2017. Po škandále začal búrlivák Ozzy na sebe pracovať a s pribúdajúcim vekom si uvedomoval, aká je pre neho rodina dôležitá. V tom však prišiel Parkinson a so spevákom to opäť začalo ísť dolu vodou.

Na najnovších záberoch vidieť jeho bledú tvár a nezafarbené vlasy. Okrem zmeny imidžu sa spevák ešte minulý rok vyjadril, že rok 2019 strávil prevažne na lôžku čakajúc na svoju smrť. „Som mŕtvy, som hotový, je po všetkom. Bol to najhorší rok môjho života,“ objasnil svoje zmierovanie sa so zákernou chorobou. Ozzy tohto roku oznámil, že ani napriek chorobe svet šoubiznisu nikdy neopustí a vo svojom turné má v pláne pokračovať.