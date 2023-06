Miriam Margolyes prekvapila fanúšikov, keď sa objavila na titulke britského magazínu Vogue. Zároveň zahodila zábrany a dala sa nasnímať nahá. Napriek svojej žiarivej sebadôvere herečka odhalila svoje pretrvávajúce problémy s akceptovaním svojho tela, pričom vyjadrila pohŕdanie nad svojimi „ovisnutými prsami a bruchom“.

Herečka Miriam Margolyes Zdroj: Profimedia

Herečka si však zachovala pozitívny postoj a zdôraznila, že je dôležité, aby človek čo najlepšie využíval svoj fyzický vzhľad.

Herečka sa podelila aj o to, že sa chystá podstúpiť operáciu srdca. Margolyesová v odvážnom vyhlásení priznala, že nie je vystrašená a prejavuje odolnosť voči svojmu zdravotnému stavu. Keď sa zamyslela nad smrteľnosťou, spomenula: "Keď si mladý, nikdy nemyslíš na smrť. V podstate myslíš len na svoje ďalšie kurva. Teraz myslím na smrť často."

Zdroj: Harry Potter

Herečka sa tiež ponorila do svojej osobnej cesty, keď svojim rodičom rozprávala o momente, keď zistila, že je na ženy. Žiaľ, odhalenie spôsobilo bolesť jej rodine a jej matka ju prinútila prisahať na Tóru, že sa vzdá intímnych vzťahov so ženami. Margolyesová, ktorá otvorene prijala svoju sexualitu v roku 1966, keď bola homosexualita ešte stále nelegálna, hrdo vyhlásila, že sa nehanbí a pevne verí vo svoju neodmysliteľnú dobrotu. "Nikdy som sa nehanbila za to, že som homosexuálka alebo niečo iné. Vedela som, že to nie je zločin, pretože som to bola ja. Nemohla som byť zločinec," uviedla vo vyhlásení.