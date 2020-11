Rita si na oslavu pozvala rodinu, ale aj celebrity. Ak ste si mysleli, že speváčka usporiadala len malú večeru, mýlite sa. Z londýnskej reštaurácie Casa Cru bolo ešte aj po polnoci počuť krik a hlasnú hudbu a vyzeralo to tak, že Rita chcela svoj veľký deň osláviť skutočne vo veľkom. Na miesto boli dokonca privolaní aj policajti, ktorí po niekoľkých minútach z ničoho nič odišli. Speváčka si na svoju oslavu okrem sestry Eleny (32) a jej priateľa pozvala aj modelku Caru Delevingne (28) a jej sestru Poppy (34). Pošuškáva sa však, že okrem nich tam bola aj celá londýnska smotánka!

Viac ako samotných policajtov nahneval jej bujarý večierok ľudí, ktorí sa pre pandémiu nemôžu stretávať s rodinami. „Možno si myslia, že keď sú bohatí a slávni, tak môžu všetko. Ešte aj porušiť pravidlá,” povedal lekár z neďalekej nemocnice. „Naozaj neviem, prečo Rita nemusí dodržiavať rovnaké pravidlá, ako my ostatní,” vyjadril svoje pobúrenie jeden fanúšik na sociálnej sieti Instagram. V Anglicku platí od 5. novembra do 2. decembra zákaz zhromažďovať sa a ľudia sa nesmú stretávať s nikým okrem tých, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Všetky reštaurácie musia taktiež zostať zatvorené, informuje britský denník The Sun.

Celebrity na čele s Ritou Orou však majú tieto opatrenia totálne v paži. Počas pandémie lietajú do exotických krajín a užívajú si, akoby korona ani nebola. Rita Ora sa nakoniec fanúšikom ospravedlnila a zaplatila pokutu 11-tisíc eur.