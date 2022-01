Nový dokument „Tajomstvo Playboya“ odhaľuje, čo sa skutočne za múrmi slávneho domu dialo. Niekoľko jeho bývalých priateliek a modeliek, ktoré žili pod jeho strechou, po rokoch prehovorilo o zverstvách, ktoré sa diali za múrmi slávneho Playboy mansion. Hefner údajne do vily vodil prostitútky, ktoré kupoval priateľom, a so ženami zaobchádzal ako s kusom mäsa. Jedna zo žien, porno herečka Linda Lovelace, dokonca uviedla, že ju magnát raz donútil orálne uspokojiť psa, zatiaľ čo ju so svojimi priateľmi pri akte sledoval. „Všetci chlapi sa smiali, keď nasadla do limuzíny. Bola opitá a zdrogovaná. Z ničoho nič sa objavil nemecký ovčiak. Prinútili ju, aby vykonala orálny sex nemeckému ovčiakovi," uviedla jedna zo žien.

Linda Lovelace Zdroj: gettyimages

Dnes šesťdesiatpäťročná Sondra Theodorová, ktorá randila s Hefnerom v 70. a 80. rokoch, uviedla, že sa časom sexuálne chúťky Hefnera stávali viac a viac odpornými, až ju desil. „Nemohli ste ho uspokojiť. Chcel čoraz viac a viac. Skupinový sex bol najmenej päť nocí v týždni,“ popísala s tým, že na večierkach sa užívali drogy. „Bol to neustále rovnaký scenár. Vitajte v rodine, objímam vás. Všetko to však bola lož. Sledovala som, ako sa objavujú nové dievčatá, svieže tváričky, rozkošné a ich krása sa pomaly zmývala. Neboli sme pre neho nič. Bol ako upír. Vysával život z tých dievčat celé desaťročia,“ dodala bývalá playmate.

V tom čase bola údajne Hefnerova vila plná drog, ktoré podával svojim dievčatám. Takzvaný rozvierač nôh bol návykovou látkou, ktorá mala dievčatá opantať, aby sa stali povolnejšími a urobili všetko, čo im Hefner prikáže.

Inšpiroval sa vrahom Mansonom

Medzi rokmi 1978 a 1981 Hefner začal organizovať večierky, ktorým sa hovorilo „prasacie noci.“ Počas týchto orgií privádzali do jeho vily pasáci tie najškaredšie prostitútky, ktorým Hefner hovoril prasnice. Dokonca sa v dokumente tvrdí, že multimilionársky podnikateľ, ktorý zomrel vo veku 91 rokov v septembri 2017, zbožňoval vodcu kultu Charlesa Mansona a jeho kontrolu nad ženami. Práve z obdivu Mansona mali vzniknúť Hefnerove nechutné orgie s názvom "prasacia noc". „Verejnosti by povedal, že aj dobré dievčatá si môžu užívať zdravý sex, ale na sexe s Hefnerom nebolo nič zdravé, pretože to zašlo príliš ďaleko," uviedla v dokumente Sondra Theodore (65).

HUGH HEFNER v roku 1998. Zdroj: Profimedia

Bývalá modelka a herečka, ktorá sa v júli 1977 stala dievčaťom mesiaca magazínu Playboy, dala najavo aj znepokojivý Hefnerov obdiv k Charliemu Mansonovi. Tvrdí, že ženám, ktoré zdieľali jeho posteľ, povedal, že sa „stali súčasťou rodiny“ - frázu, ktorú Manson používal na opis svojich skupín. Pravidelne vraj sledoval aj Mansonove neslávne známe domáce videá dievčat v jeho kulte. „Koncom sedemdesiatych rokov bol fascinovaný a posadnutý Charlesom Mansonom, nevedel o ňom prestať rozprávať," dodala v dokumente.

