Olivia Wilde prekvapila odvážnou reklamou na kozmetiku! 37-ročná herečka sa po rozchode so svojím dlhoročným partnerom, hercom Jasonom Sudeikisom, mierne odtrhla z reťaze a v najnovšej reklamnej kampani ukázala svoje nahé telo v celej kráse.

Jeden z najobľúbenejších párov šoubiznisu sa rozišiel minulý rok. Olivia Wilde a herec Jason Sudeikis prechádzali náročným obdobím už dlhší čas, no zatiaľ čo Jason dúfal, že je to iba dočasné, Olivia si už postupne balila kufre. 46-ročného herca vymenila za 27-ročného speváka Harryho Stylesa z hudobnej skupiny One Direction, s ktorým tvorí pár už jeden rok. Párik sa zoznámil počas nakrúcania filmu Don´t Worry Darling.

Nový chlap, nová Olivia?

Wilde pri príležitosti novej kampane poskytla rozhovor pre magazín Vogue. „Som niekto, kto mal dve deti, som tridsiatnička a teraz milujem svoje telo viac ako kedykoľvek predtým. To je dôvod, prečo môj rituál krásy je starať sa o seba a oslavovať svoje telo v tejto fáze môjho života,“ prezradila herečka. Olivia je na nových fotografiách úplne nahá a bez retuše, čo jej fanúšikovia ocenili. Herečka sa niektorými zábermi pochválila aj na sociálnej sieti Instagram.

