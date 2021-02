Interpretka hitu Love Me Like You Do sa bude čoskoro tešiť zo svojho prvého potomka! „Nebolo to vôbec v pláne. Zistila som to presne v deň výročia nášho manželstva,” prezradila pre časopis Vogue a dodala, že v prvých mesiacoch si prechádzala hotovým peklom. Azda aj to bol jeden z dôvodov, prečo si veľkú novinu nechala pre seba. „Netvrdím, že každá sekunda môjho tehotenstva bola mizerná,” povedala speváčka, ktorá zároveň dodala, že v sebe objavila väčšiu úctu k ženám, ktoré majú deti. Goulding na sociálnej sieti Instagram zverejnila aj sériu fotografií s tehotenským bruškom. „Môj manžel si to veľmi užíva, takéto krivky, aké mám teraz, som nikdy nemala,” dodala so smiechom.

Zaguľatená speváčka oznámila tehotenstvo niekoľko dní po tom, ako prepukla správa o tehotenstve manželky princa Harryho Meghan. Tá minulý rok prišla o svoje druhé bábätko.

S kým randil Harry pred Meghan?

Zoznamam bývaliek princa Harryho nie je až taký malý, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Ešte predtým, ako stretol svoju Meghan, si jeho náručou prešli televízne moderátorky, speváčky, herečky aj modelky. Prvou vážnou frajerkou princa Harryho bola podnikateľka Chelsy Davy (35). Dvojica spolu randila od roku 2004 do 2011. Do Harryho zoznamu bývalých frajeriek patrí aj spomínaná speváčka Ellie Goulding, ktorá spievala aj na svadbe princa Williama a Kate Middleton. Celý zoznam bývalých frajeriek Harryho nájdete v galérii.

Prečítajte si aj: