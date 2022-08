Nedeľná noc sa v New Jersey niesla v znamení erotiky. Na odovzdávanie hudobných cien MTV sa na červenom koberci predviedli hviezde krásky v odvážnych outfitoch, ktoré v mnohých prípadoch nedali priestor na fantáziu. Hviezdou večera bola Taylor Swift, ktorá žiarila v luxusných strieborných šatách Oscar de la Renta takmer za 24-tisíc libier. Šaty vytvorené zo strieborných retiazok však pôsobili skôr len ako šperk na jej nahom tele než ucelený elegantný odev hodný dámy. Napriek tomu však ani zďaleka nebola tou najodhalenejšou ženou večera.

Zdroj: Dia Dipasupil

O rozruch sa totiž postarala aj sexi speváčka Anitta (29), ktorá v červenej róbe predviedla takmer v plnej kráse svoj ľavý prsník, ktorý zdobila len akási červená pavučina. O niečo neskôr dokonca predviedla erotickú šou na pódiu, kde viac ako jej spev zaujali priehľadný overal a obscénna choreografia pripomínajúca sex s jedným z polonahých tanečníkov. Nebola však jedinou. Svojej povesti provokatérky neostala nič dlžná ani 39-ročná speváčka Nicki Minaj, ktorá sa na pódiu v sexi korzete a tylovej sukni vrtela okolo tyče ako skúsená striptérka a s roztiahnutými nohami na gauči dokonca ukázala aj svoje nohavičky.

O kontroverzné vystúpenie plné nahoty, a tak trochu temnej erotiky, sa postarala aj talianska skupina Maneskin, ktorá premenila jednu z troch nominácií a so svojou piesňou "I Wanna Be Your Slave" vyhrala cenu za Najlepší alternatívny videoklip. Tak na príchod, ako aj na vystúpenie zvolili členovia kapely veľmi odvážne outfity, ktoré odhaľovali zadky aj prsník.