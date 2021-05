Akoby tých peňazí nemala málo. Nemecká hviezda televíznych obrazoviek sa v sobotu večer objavila v ďalšej šou nemeckej stanice s názvom Schlag den Star (Poraz slávnu osobnosť), v ktorej doslova prevalcovala svoju konkurentku a vyzývateľku Claudiu Effenbergovú a zo štúdia si odniesla 100-tisíc eur v priehľadnom kufríku.

Carmen sa na sociálnej sieti rada chváli luxusom. Zdroj: instagram

V štúdiu obe účastníčky, samozrejme, podporovali ich prominentní manželia Stefan Effenberg a Robert Geissen, ktorí však nad niektorými scénami a nevedomosťou ich lepších polovičiek museli len udivene krútiť hlavami. Inak na tom nebol ani moderátor, ktorý sa po skončení šou tešil domov na pohár vína. Carmen sa podľa jeho slov totiž poriadne strápnila. V disciplíne nazvanej vôňa, v ktorej súťažiaci ovoniavajú rôzne veci a hádajú, čo to je, sa poriadne predviedla. „Napriek svojmu luxusnému životu nepoznala kaviár podľa jeho vône. S dávením povedala: „To je nechutné! Povedala by som, že je to olej z tresčej pečene.“ Aj s tuniakom sa spočiatku mierne mýli: „Je to hovno?“ Ale, samozrejme, mala pripravenú malú výhovorku," uviedol moderátor po skončení šou. „Nemám dobrý čuch, mala som covid,“ uviedla na svoju obhajobu Carmen.

Napriek tesnému súboju sa nakoniec podarilo Carmen súťaž vyhrať a o svoju výhru v hodnote 100-tisíc eur sa rozhodla podeliť. Na sociálnej sieti sa so svojou výhrou pochválila netradične. Kufrík plný peňazí ukázala milionárka v teplákovej súprave a obyčajnom bavlnenom tričku. Carmen je pritom známa svojím módnym vkusom a teplákovú súpravu si oblieka len sporadicky.

Na konci súťaže však Carmen ukázala veľké srdce. „Je to hotové, urobila som to! Zo srdca ďakujem, že ste mi držali palce. Bolo to blízko, ale bola to zábava, a to bolo pre mňa dôležité. Teraz tieto peniaze venujem útulku pre zvieratá v Kolíne nad Rýnom a spoločnosti Juuuport Help s online poradenstvom pre mladých ľudí proti počítačovej šikane," uviedla Carmen na sociálnej sieti a svoju výhru oslávila s fľašou piva.

